Amber Heard torna sull'episodio delle feci: 'È stato il cane, non lo trovo divertente'

Dell'infinita vicenda legale che vede contrapposti Amber Heard e Johnny Depp, l'episodio più famoso è sicuramente quello relativo alle feci ritrovate dall'attore di Jack Sparrow sul suo letto: già in passato la star di Aquaman aveva incolpato il suo cane per quello spiacevole ritrovamento, proprio come ribadito oggi in tribunale.

Dopo esser stata accusata di aver fatto uso di droghe con un famoso conoscente, infatti, durante la giornata di oggi Heard è stata chiamata a dire ancora una volta la sua sull'episodio che, in questi ultimi mesi, è ormai diventato uno degli argomenti preferiti dei comici statunitensi.

"Prima di tutto, non credo che sia divertente. Inoltre non ero in vena di scherzi, la mia vita stava cadendo a pezzi" ha insistito l'attrice, prima di chiamare nuovamente in causa il suo cane Boo, che a suo dire soffrirebbe di problemi di incontinenza dovuti al fatto di aver ingerito accidentalmente un po' dell'erba di Depp.

Quando le è stato chiesto se fosse stata lei o uno dei suoi amici a collocare le feci del cane sul letto, invece, l'attrice ha risposto: "Non è una cosa che delle persone di 30 anni troverebbero divertente". Vedremo se la ricostruzione di Heard sarà ritenuta credibile dal giudice: ecco, intanto, quali star si sono più o meno apertamente schierate con Johnny Depp.