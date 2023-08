Amber Heard torna al cinema in Italia: ecco il trailer del nuovo film In the fire

Amber Heard è tornata e (forse) è qui per restare: in questi minuti, RS Productions e Mirari Vos hanno annunciato la data d'uscita nei cinema italiani e il trailer ufficiale di In the fire, il primo film dell'attrice dopo la vicenda Johnny Depp.

Dopo la calorosa accoglienza del pubblico al Taormina Film Fest lo scorso giugno, dove il film è stato presentato in anteprima mondiale alla presenza del regista e del cast, In the fire arriverà in Italia dal 14 settembre prossimo, segnando il ritorno sul grande schermo di Amber Heard.

Nel film l'attrice interpreta i panni di Grace, una psichiatra americana chiamata a risolvere il caso di un bambino disturbato e forse posseduto sul finire del 1800 in Colombia quando la psicanalisi non era ancora considerata una scienza – specie se praticata da una donna - ma tutti preferivano credere nella superstizione e nel maligno. Durante il viaggio la donna verrà messa alla prova non solo come medico ma anche come persona, e nella lotta tra scienza e fede dovrà trovare il modo per salvare il bambino e la sua famiglia, ma anche sè stessa.

In the fire è diretto da Conor Allyn e vede nel cast, oltre ad Amber Heard nel ruolo della protagonista, anche Eduardo Noriega, Lorenzo McGovern Zaini e Luca Calvani. L'appuntamento, lo ricordiamo, è fissato per il 14 settembre prossimo.