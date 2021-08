Amber Heard, la star di Aquaman spettatrice in un teatro a Londra

Nonostante sia impegnata sul set di Aquaman 2 nel ruolo di Mera, Amber Heard non disdegna di trascorrere il suo tempo libero nel bel mezzo della cultura e dello spettacolo. L'attrice, salita alla ribalta delle cronache anche per le vicende giudiziarie che la contrappongono all'ex marito Johnny Depp, si è recata in un teatro del West End.

L'attrice ha svelato ai fan di essersi recata in un teatro di Londra per assistere ad uno spettacolo, pubblicando un paio di foto della serata.

Lo spettacolo s'intitola 2:22 A Ghost Story, e la didascalia dell'attrice è eloquente:"Che bello essere di nuovo a teatro".



Ovviamente la riapertura delle sale riguarda anche i cinema e così come i teatri, anche le sale cinematografiche hanno potuto tornare ad intrattenere gli spettatori nonostante le problematiche ancora in corso con la pandemia di COVID-19.

Di recente Amber Heard è stata protagonista di un video dal set di Aquaman 2, svelando la possibilità che possa esserci una nuova arma di cui potrebbe essere dotata Mera, il personaggio che l'attrice ha interpretato anche nel primo film di James Wan al fianco di Jason Momoa nel ruolo del protagonista, Arthur Curry.



Su Everyeye potete trovare la nostra recensione di Aquaman, il cinecomic DC che ha riscosso grande successo nelle sale e che si prepara a tornare con un nuovo entusiasmante capitolo, di nuovo con Momoa e Amber Heard nel cast.