Amber Heard, la star di Aquaman ancora a processo: ecco chi l'ha citata in giudizio

A distanza di qualche settimana dalla sentenza nel processo che l'ha vista contrapposta all'ex marito Johnny Depp, Amber Heard non sembra trovare pace. L'attrice sta lavorando con il proprio team legale per cercare di fare ricorso contro la sentenza della giuria, e nel frattempo sta affrontando un nuovo procedimento giudiziario.

Su Everyeye trovate il nostro approfondimento sul processo di Johnny Depp. Ora una compagnia d'assicurazioni ha intentato una causa nei confronti della star di Aquaman; si tratta di New York Marine and General Insurance Company, che ha avuto tra i clienti proprio Heard tra luglio 2018 e luglio 2019 e ha deciso di farle causa per tre motivi.



Eliminare l'onere di pagare la star per la difesa nel suo procedimento con l'ex marito, evitare di pagare il risarcimento milionario a Johnny Depp e infine vorrebbe evitare di sborsare spese di contenzioso legate ad un ricorso.

Secondo il procedimento, Heard sarebbe stata coperta da una polizza assicurativa del valore di 1 milione di dollari, e secondo la legge della California un assicuratore può essere ritenuto responsabile di di negligenza ai danni dell'assicurato.



La compagnia tuttavia sostiene che "un assicuratore non è responsabile di una perdita causata da un atto doloso dell'assicurato". Inoltre la compagnia non avrebbe approvato il cambio del team legale di Heard, e non si ritene responsabile economicamente per l'attrice.



Johnny Depp ha vinto la causa contro Amber Head, accusata dall'attore di diffamazione per un editoriale del Washington Post del 2018.