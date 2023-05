Amber Heard, la star di Aquaman lascia Hollywood: definitivo il trasferimento in Spagna

Dopo la fine del lungo processo negli Stati Uniti che la vedeva contrapposta all'ex marito Johnny Depp, Amber Heard aveva deciso di lasciare il Nordamerica per cambiare aria e trasferirsi in Europa. L'attrice aveva scelto la Spagna come nuova terra dalla quale ripartire e ora sembra che la decisione sia diventata definitiva.

Amber Heard avrebbe scelto di rendere permanente il trasloco a Madrid, con la figlia di due anni, Oonagh, al seguito. Secondo una fonte riportata dal Daily Mail, l'attrice sarebbe molto felice di vivere nella capitale iberica, avendo possibilità di parlare sia l'inglese che lo spagnolo.



Il tabloid britannico riporta che Heard non avrebbe intenzione di rientrare molto presto a Hollywood ma non esclude un suo ritorno sulle scene nel caso capitasse l'occasione giusta.

Il procedimento legale si concluse ormai quasi un anno fa con la vittoria di Johnny Depp sancita dal tribunale di Fairfax, in Virginia.



Rivedremo Amber Heard nel ruolo di Mera in Aquaman 2, al fianco di Jason Momoa che torna nei panni del protagonista del franchise DC.

Le difficoltà di Heard non sono di certo le uniche in casa Warner/DC; nel 2022 Ezra Miller è stato arrestato diverse volte e ha creato qualche grattacapo allo studio.

Tuttavia, l'attore si è successivamente scusato per il suo comportamento e ha raccontato le cause che l'hanno portato ad avere diversi problemi con la giustizia nell'ultimo anno.