Amber Heard, la star di Aquaman è diventata mamma! Ecco la prima foto

La star di Aquaman, Amber Heard, ha svelato un traguardo molto importante della sua vita personale. L'attrice su Instagram ha annunciato la nascita della sua prima figlia, Oonagh Paige Heard, nata l'8 aprile scorso tramite maternità surrogata. Heard ha dedicato alla piccola Oonagh un lungo post sui social.

"Sono così entusiasta di condividere questa notizia con voi.Quattro anni fa ho deciso che volevo avere un figlio. Volevo farlo alle mie condizioni. Ora apprezzo quanto sia radicale per noi donne pensare in questo modo a una delle parti fondamentali del nostro destino. Spero che si arrivi ad un punto in cui è normale non volere un anello per avere una culla. Una parte di me vuole sostenere che la mia vita privata non è affare di nessuno. Capisco anche che la natura del mio lavoro mi costringe a prenderne il controllo. Mia figlia è nata l'8 aprile 2021. Si chiama Oonagh Paige Heard. È l'inizio del resto della mia vita" ha scritto l'attrice nella didascalia della foto in cui è ritratta insieme alla figlia.



Amber Heard da tempo compare sui quotidiani internazionali soprattutto per la querelle con l'ex marito Johnny Depp; qualche mese fa Amber Heard ha coinvolto anche Disney nel procedimento giudiziario.

Una fonte ha dichiarato:"Oonagh è assolutamente stupenda e Amber è invaghita. Ha sempre saputo di voler essere mamma e questo è il suo più grande desiderio che si avvera ed è così grata alla donna meravigliosa che ha contribuito a portare Oonagh nella sua vita".



Amber Heard è tornata in tendenza recentemente dopo che i fan hanno chiesto di boicottare Aquaman 2 in seguito alla diatriba giudiziaria che la vede coinvolta.