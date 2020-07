Amber Heard, spuntano dei messaggi del 2013 alla madre: 'Johnny Depp è un pazzo violento'

Continua la causa per diffamazione intentata da Johnny Depp nei confronti del tabloid The Sun, che lo aveva accusato di violenze su Amber Heard. L'ex moglie dell'attore, al quarto giorno di deposizione, ha affermato di aver molto amato Depp e ha presentato alla corte dei messaggi inviati a sua madre nel 2013, in cui lo definiva "pazzo e violento".

Johnny Depp è "un uomo fantastico quando è pulito e sobrio, ma un altro lato di lui era mostruoso" ha dichiarato Amber Heard al processo. L'attrice di Aquaman ha anche detto di "aver sempre sperato" in una disintossicazione del marito.

Interrogata da Sasha Wass in rappresentanza del gruppo editoriale NGN, l'attrice ha letto i messaggi inviati a sua madre Paige il 22 e 23 marzo 2013. "Mi si spezza il cuore a pensare che questa è la persona che amo", dice in uno di essi. "È terribile, mamma. Io non so cosa fare. È matto, mamma. Violento e pazzo". In un altro messaggio scrive invece: "Mi sento come se fossi su un treno molto veloce che sta per esplodere, ma non voglio saltare e lasciare alle spalle il mio amore. Quindi resto sul treno, anche se so che sta per esplodere."

Amber Heard ha spiegato alla corte che soltanto sua madre era a conoscenza di questi messaggi, e di non averne mai parlato a suo padre. "Mi sono sentita sicura dicendolo a mia madre, ma non sapevo come avrebbe reagito mio padre. Non ero mai stata in questa situazione prima e non sapevo se avrebbe reagito violentemente... con Johnny. Non volevo peggiorare le cose."

