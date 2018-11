Amber Heard spiega le ragioni che l'hanno convinta a recitare in Aquaman

È vero, Arthur Carry è a conti fatti il protagonista principale del cinefumetto della DC Comics incentrato sul supereroe atlantideo, ma sicuramente il personaggio di Mera inciderà molto nell’economia della storia del film. A tal proposito la sua interprete, l’attrice Amber Heard, ha rivelato ciò che l’ha indotta ad entrare nel mondo della DC.

I numerosi trailer apparsi finora hanno abbondantemente stuzzicato i fan di Aquaman circa il peso e il contributo che la donna avrà nel corso della narrazione gestita dal regista James Wan, ma ovviamente siamo sicuri che ci sarà ancora molto altro da dire e da svelare di quanto non sia stato fatto finora.

Tornando indietro con i ricordi l’interprete di Mera, Amber Heard, si è soffermata di recente sui primi momenti in cui entrò in contatto con il filmmaker Zack Snyder, autore di numerose pellicole dell’universo della DC Comics, come L’uomo d’acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e l’ultimo film apparso sul grande schermo, Justice League:

“Mi hanno dato una spada e una corona. Zack Snyder ed io abbiamo parlato al telefono e non pensavo davvero che un cinecomic sarebbe stato qualcosa di appropriato per me. Non sapevo realmente nulla del mondo dei fumetti, di questo universo, non avevo alcuna ragione per immaginare che avrebbe interessato i miei gusti o i miei principi fondamentali”.

La prima apparizione per Amber è avvenuta proprio in Justice League, durante la sequenza in cui il villain Steppenwolf attacca Atlantide per recuperare la misteriosa Scatola Madre nel mondo sommerso. Con Entertainment Tonight l’attrice ricorda anche le giornate destinate al recupero del materiale fumettistico per ripercorrere un po’ le tappe principali di Mera e addentrarsi più approfonditamente nel personaggio, scoprendo, con suo gran piacere, che l’atlantidea non rappresenta la classica damigella in pericolo che il protagonista maschile è chiamato a salvare dal pericolo:

“Ricordo la prima scena che ho letto in un fumetto. Mera ed Aquaman avevano appena salvato la città da un disastro acquatico, un uragano o qualcosa di questa portata, e mentre gli abitanti del posto o i civili raccolgono i pezzi delle loro vite fissano lo sguardo e dicono ‘Quello è Aquaman!’, poi guardano a Mera e dicono qualcosa come ‘E tu chi sei? È Aquawoman?’. In quel momento lei si ferma e risponde ‘Non sono Aquawoman. Ho un mio nome ed è Mera’ ed io ero tipo ‘Posso farmela piacere!’”.

Mera è entrata a far parte della mitologia di Aquaman nel lontano 1963, nell’undicesima uscita del fumetto. Al pari di Arthur Carry e degli altri atlantidei, la donna può respirare sott’acqua ed è dotata di super forza e dell’abilità dell’idrocinesi.

Aquaman con Jason Momoa sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 1° gennaio 2019.