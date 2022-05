Amber Heard, la sorella dell'attrice: 'Ho visto gli abusi di Johnny Depp sul suo volto'

Whitney Henriquez, sorella di Amber Heard, ha testimoniato mercoledì nel corso del processo per diffamazione di Johnny Depp contro l'ex-moglie e questa ha dichiarato di aver visto l'attore afferrare la Heard per i capelli e colpirla ripetutamente in faccia quando erano sposati. Ecco cos'altro ha dichiarato nel corso della sua deposizione.

Henriquez ha anche specificato di aver vissuto con Heard e Depp saltuariamente nel corso della loro relazione e di considerare Depp come un fratello all'epoca. Henriquez ha testimoniato di aver fatto uso di cocaina con Depp, anche poco prima di un incidente in cui ha visto Depp lanciare una lattina di Red Bull contro la sua infermiera, Debbie Lloyd, cosa che Lloyd ha però negato nella sua testimonianza. Henriquez ha detto che durante un alterco, Depp è corso su per le scale verso di lei.

"Mi arriva alle spalle e mi colpisce alla schiena. Sento Amber gridare: 'Non colpire mia sorella'. Lei lo colpì e gli diede un pugno", ha raccontato Henriquez. "A quel punto Johnny aveva già afferrato Amber per i capelli con una mano e la stava colpendo ripetutamente in faccia con l'altra".

Henriquez, che è stata interrogata dall'avvocato di Depp Rebecca Lecaroz, ha detto che spesso si è comportata come un consulente matrimoniale e, a volte, si è schierata a favore di Depp nelle discussioni. La Lecaroz ha interrogato la Henriquez sul perché abbia appoggiato la sorella quando lei ammetteva di voler continuare la sua relazione con Depp.

"Lei voleva che la signora Heard rimanesse con il signor Depp anche dopo aver visto che la picchiava, giusto?", ha chiesto Lecaroz. "Questo è davvero semplificare eccessivamente qualcosa che non è così semplice. Ancora una volta, Amber era molto innamorata, così come Johnny. Mi sta dicendo che vuole qualcosa. Che io fossi d'accordo o meno, che fossi o meno d'accordo con quello che stava succedendo, non era compito mio", ha testimoniato Henriquez.

Intanto, il diario di Amber Heard conferma le violenze su Johnny Depp; nelle ultime uscite, la Heard è tornata sull'episodio delle feci.