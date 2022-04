Amber Heard soffre di disturbo borderline di personalità secondo una psicologa forense

Procede su toni tutt'altro che rilassati il processo ad Amber Heard, con l'attrice chiamata a rispondere dell'accusa di diffamazione mossale dall'ex-marito Johnny Depp: nelle ultime ore, in particolare, una psicologa forense è stata chiamata a dare in aula il suo parere sulla salute mentale della star di Aquaman.

Dopo gli audio dei litigi tra Johnny Depp e Amber Heard ascoltati in aula durante la giornata di ieri, dunque, è stata l'analisi della dottoressa Shannon Curry a tenere banco in tribunale durante le ultime ore: chiamata dai legali di Depp ad analizzare il materiale riguardante Heard, Curry ha infatti diagnosticato alla donna un disturbo borderline di personalità.

La diagnosi di Curry sarebbe basata in particolar modo sulle difficoltà di Heard nello gestire le emozioni e i rapporti interpersonali, criticità tipiche di questo genere di disturbo; la psicologa ha inoltre parlato anche di disturbo istrionico della personalità, patologia che comporta, tra le altre cose, una costante ricerca di attenzioni e desiderio di approvazione.

Vedremo nei prossimi giorni in che modo l'analisi della dottoressa Curry influenzerà l'esito di questo processo che, comunque, sembra destinato a far discutere per un bel po' di tempo ancora: nei giorni scorsi, ricordiamo, Depp aveva parlato dei frequenti litigi, spesso degenerati in violenza, che caratterizzavano la vita coniugale dei due attori.