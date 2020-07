Amber Heard shock: gravi accuse di violenza a James Franco

Ormai abbiamo perso il conto dei capitoli della guerra tra Johnny Depp e Amber Heard, che ormai da mesi sono in lotta a suon di accuse, dichiarazioni e cause in tribunale. Nelle ultime ore si è però aggiunto un nuovo, scabroso tassello, che tira in ballo anche James Franco, accusato dall'attrice di tentata violenza sessuale.

Le dichiarazioni arrivano dirittamente dall'aula del tribunale e a salire sul banco dei testimoni stavolta è Depp, accusato di comportamenti violenti dovuti all'eccessiva gelosia verso l'allora moglie. Quando l'avvocato Wass gli chiede di approfondire il rapporto tra la Heard e Franco, già sottoposto ad analisi in udienze precedenti, è proprio l'attore a rivelare la confidenza fatta anni addietro.

"Non sempre ero geloso, non posso dire che in quell'occasione provocò la mia... gelosia, per così dire", ha affermato Depp, che continua: "Divenni 'geloso' per via di quello che la signora Heard mi aveva precedentemente raccontato del suo rapporto con Franco, con il quale lavorò a Sfrantumati [in inglese Pineapple Express, ndr.]. Mi aveva detto cose molto, molto negative sul suo conto, raccontandomi della volta in cui provò a baciarla e delle continue avance sessuali durante la loro prima collaborazione. Mi disse che era inquietante e un violentatore. Vederla andare così d'accordo con lui mi provocò un certo shock".

A questo punto è lo stesso tribunale ad essere sotto shock e a chiedere maggiori spiegazioni a Depp, il quale precisa "Mi disse che le sue avance verso di lei erano molto spinte" e che "la parola 'violentatore' uscita dalla bocca della signora Heard fu usata per descrivere alcuni comportamenti del signor Franco, che, secondo me, ad un certo punto sono diventati troppo insistenti tanto da costringerla ad evitarlo".

Depp ha poi continuato affermando che, già da tempo, sospettava una relazione tra i due e il conseguente tradimento dell'ex moglie, che se venisse provato intricherebbe ancor di più i fili di questa indistricabile matassa. Pochi giorni fa i due hanno portato in tribunale registrazioni delle vicendevoli violenze fisiche e verbali e Depp ha pesino rivelato alcuni dettagli disgustosi del loro matrimonio.