Amber Heard, la scienza non ha dubbi: è la donna più bella del pianeta

Mentre Johnny Depp deve fare i conti con i suoi profili fake, Amber Heard un po' a sorpresa, soprattutto dopo gli eventi degli ultimi mesi, è stata nominata dal Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery di Londra come la donna più bella del pianeta.

Secondo il chirurgo estetico Julian De Silva, sulla base di una particolare mappatura facciale che ha come riferimento la sezione aurea, il volto di Amber Heard è risultato essere il più proporzionato di tutti e quello che più di ogni altro si avvicina all'ideale di perfezione estetica tanto promosso dagli antichi greci.

Questo studio che prende in esame le varie parti del volto come occhi, naso, labbra e mento, e il modo in cui esse si rapportano tra di loro per stabilire una certa armonia visiva, ha definito Ambert Heard come l'attrice con la fisionomia più equilibrata e proporzionata mentre, per quanto riguarda il panorama maschile, il più bello sarebbe l'interprete di Batman Robert Pattinson, seguito a ruota dall'ex Superman Henry Cavill.

Insomma, la DC fa il pieno di bellezza, se non fosse per quelle voci sempre più insistenti che dichiarano Amber Heard fuori da Aquaman 2, il media franchise di supereroi potrebbe contare sui volti più belli e armoniosi del pianeta per i suoi personaggi di punta.

E voi, senza tener conto del lungo processo che ha coinvolto Amber Heard e Johnny Depp, siete d'accordo con il Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery? L'inteprete di Mera è effettivamente la più bella del pianeta? Ditecelo nei commenti.