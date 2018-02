Amber Heard sarà la protagonista del thriller romantico Run Away With Me

L'attrice statunitense, il cui nome negli ultimi tempi è apparso su diverse riviste a seguito della rottura con l’ex marito, si prepara a ricoprire il ruolo del personaggio principale in un lungometraggio diretto dae descritto come appartenente al genere thriller romantico. Maggiori dettagli nel prosieguo della notizia.

L’esclusiva è stata lanciata dal portale Variety, il quale annuncia che Amber Heard è stata da poco ingaggiata per le riprese di Run Away With Me, film prodotto dalla Sentinel Pictures e dalla XYZ Films. La sceneggiatura è stata affidata a Matthew Ian Cirulnick (Absentia), mentre, come già riportato sopra, Adam Brawer e David Beitchman della Sentinel Pictures si occuperanno della produzione assieme a Nate Bolotin, Aram Tertzakian e Raphael Rocher in qualità, questi ultimi, di produttori esecutivi.

La storia di Run Away With Me sarà incentrata su Tom e Kimberly (Amber Heard), due tormentati amanti che cercheranno di fuggire dal lato oscuro e criminale dell’industria europea della moda. Tom, un cittadino americano in visita a Parigi per l’addio al celibato del suo miglior amico, si innamora della bellissima e misteriosa Kimberly. Quando Tom scopre una verità sorprendente su di lei, il suo viaggio compirà una letale svolta. I due intraprenderanno un avvincente viaggio per le strade di Parigi per dare inizio ad una nuova vita insieme.

Amber Heard è recentemente apparsa nel DC Extendend Universe, nello specifico in Justice League di Zack Snyder, nel ruolo dell’atlantidea Mera e presto la rivedremo anche in Aquaman affianco a Jason Momoa il prossimo 21 dicembre. Nel 2015, invece, ha preso parte alla pellicola di Tom Hooper, The Danish Girl, interpretando la modella e ballerina Ulla.

La produzione di Run Away With Me avrà inizio a partire dalla fine dell’anno. La XYZ Films si occuperà della vendita internazionale del film all’imminente European Film Market di Berlino.