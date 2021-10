Amber Heard è rossa fuoco: su Instagram il look per Aquaman and the Lost Kingdom

Al DC FanDome sono state svelate le prime immagini di Aquaman & The Lost Kingdom, nuovo film della saga DC con Jason Momoa diretta da James Wan, e in queste ore Amber Heard ha pubblicato una nuova foto sui social per mostrare ai propri follower uno sguardo ravvicinato al look di Mera.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, Amber Heard appare nella foto con i caratteristici capelli rosso rubino di Mera e un aspetto focoso che trasuda tutte le vibrazioni da "regina dell'oceano" viste nel primo episodio della saga. L'attirce ha pubblicato la foto con l'aggiunta di una didascalia che recita "red-dy", gioco di parole tra 'red' (rosso, riferito ai capelli della supereroina di Atlantide) e il termine 'ready' (ovvero 'pronta').

Ricordiamo che l'attrice ha interpretato Mera, oltre che nel primo film di Aquaman uscito nel 2018, anche in Justice League di Zack Snyder, uscito nel 2021 con tantissime scene inedite rispetto alla versione del 2017 modificata da Joss Whedon: per la famosa Snyder Cut, infatti, l'attrice ha anche girato nuove scene inedite a dicembre 2020, che nel film possono essere viste nel famoso epilogo ambientato nel futuro post-apocalittico noto come 'Knightmare'.

Aquaman & The Lost Kingdom uscirà il 16 dicembre 2022. Recentemente, sono state pubblicate anche le prime foto del ritorno di Black Mantha, villain interpretato nel primo episodio da Yahya Abdul-Mateen II.