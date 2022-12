Amber Heard fa ricorso in appello: presto un nuovo round in tribunale con Johnny Depp

"Non è finita finchè non è finita" diceva Yogi Berra, noto giocatore di baseball statunitense e questa frase ora più che mai, sembra essere perfetta più che mai per l'ennesimo capitolo giuridico/mediatico riguardante Johnny Depp e la sua ex consorte Amber Heard.

Secondo il New York Times infatti, l'attrice nel tentativo di sospendere la sentenza che la condanna a sborsare 10,4 milioni al suo ex marito come risarcimento danni, avrebbe deciso di fare ricorso in appello, sancendo l'inizio di una nuova battaglia in tribunale.

La Heard afferma infatti che il processo sarebbe avvenuto nello stato sbagliato, la Virginia, mentre in realtà sarebbe stato più giusto che si svolgesse in California, dove entrambi gli attori sono residenti. Inoltre, i legali della star di Aquaman ravvisano anche delle mancanze nella decisione della giuria di escludere alcune importanti prove, come ad esempio gli appunti degli psicologi, che dimostrerebbero la fondatezza degli abusi subiti dall'attrice.

Nella nota diffusa dai legali si legge: "Il tribunale ha impropriamente impedito alla giuria di prendere in considerazione diversi casi separati in cui Heard ha denunciato l'abuso di Depp a un medico".

Questa è l'ennesimo processo in cui si invischia Amber Heard, che nelle scorse settimane ha fatto causa anche alla sua compagnia assicurativa, colpevole a suo avviso, di non aver provveduto direttamente alla copertura delle spese legali del processo contro Johnny Depp.