Amber Heard, richiesto l'annullamento della sentenza: 'Un giudice mentiva sulla sua età'

Ha decisamente peccato d'ingenuità chiunque abbia pensato, anche solo per un istante, che la fine del processo avrebbe messo la parola fine alla questione Amber Heard/Johnny Depp: la sentenza della corte ha inevitabilmente lasciato strascichi di cui si parlerà ancora a lungo, come dimostra l'ultima uscita dei legali dell'attrice.

Recentemente costretta a smentire le voci sul suo licenziamento da Aquaman 2, Heard ha infatti richiesto tramite i suoi avvocati l'annullamento della sentenza che l'ha ritenuta colpevole di diffamazione nei confronti del suo ex-marito: il motivo, stando a quanto leggiamo nel comunicato, sarebbe una falsa dichiarazione resa sull'età di uno dei giudici incaricati.

Il problema, spiegano le dichiarazioni dei legali di Heard, sarebbe stato riscontrato nella figura del giudice 15: negli atti ufficiali questi sarebbe infatti stato presentato come nato nel 1945, mentre, sempre secondo gli avvocati dell'attrice, "il giudice 15 è chiaramente nato dopo il 1945. Dei documenti facilmente consultabili dal pubblico dimostrano come il giudice sia nato nel 1970. Questa discrepanza ci costringe a chiederci se il giudice abbia ricevuto effettivamente una convocazione e se sia stato effettivamente indicato dalla corte per servire come giudice".

Vedremo se quest'ennesimo colpo di scena porterà a qualcosa, o se si tratterà soltanto dell'ennesimo buco nell'acqua di un team legale che, finora, non sembra aver affrontato nel migliore dei modi la causa. Amber Heard, intanto, è intenzionata a pubblicare un libro verità su Johnny Depp.