Amber Heard scriverà un libro 'verità' su Johnny Depp: 'Non ho più soldi'

Dopo la vittoria di Jhonny Depp in quella che è stata la causa più chiacchierata degli ultimi mesi, le cose si sono fatte difficili per Amber Heard. Secondo alcuni rumor fuori da Aquaman 2 e costretta a pagare all'ex marito un risarcimento di 8 milioni, l'attrice ha ora deciso di scrivere un libro.

Recentemente avvistata mentre faceva acquisti al discount TJ Maxx a New York, Heard non ha mai fatto segreto di non potersi permettere gli 8,3 milioni di dollari che deve a Depp. Dunque mentre "considera finita la sua carriera a Hollywood", non può permettersi di rifiutare offerte di denaro. Secondo l'insider che ha dato la notizia a OK! Magazine, l'attrice sarebbe quindi molto entusiasta dell'opportunità di scrivere un libro "verità" su tutta la vicenda.

Chiaramente dovrà fare molta attenzione a quello che dice considerando il suo passato. Ma Heard ha già chiarito che il suo desiderio principale è quello di far sì che tutti la vedano nuovamente come una persona, in quanto in questo periodo sono state dette molte cose su di lei.

Il rischio è però presente, e nell'articolo viene chiarito che l'attrice cammina su un terreno delicato. "Depp e i suoi avvocati leggeranno e ascolteranno tutto ciò che afferma Heard", ha detto l'autore Dror Bikel a OK! "Se supera il limite, il che è una cosa probabile, non c'è dubbio che verrà colpita nuovamente con un'altra causa per diffamazione e finirà di nuovo in tribunale".