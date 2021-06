Amber Heard sarà presto l'attrice più pagata al mondo? Le ultime su Aquaman 2!

Secondo quanto riportato dallo scooper di Hollywood Daniel Richtman, Aquaman and The Lost Kingdom non sarà solo il film in cui Amber Heard tornerà a lavorare con la Warner Bros, ma le consentirà di strappare un accordo con lo studio in grado di renderla l'attrice più pagata nell'industria cinematografica americana.

L'accordo con Warner Bros. sarà un grande passo in avanti per Amber Heard il cui futuro al cinema fino a pochi mesi fa era altamente incerto a causa della vicenda contro l'ex-marito Johnny Depp (i due si sono accusati reciprocamente di molestie e violenze fisiche) e che aveva spinto i fan dell'attore e del franchise di Aquaman a chiedere il suo licenziamento proprio alla Warner.

Warner ha dimostrato negli ultimi mesi di non dare credito alle voci che vogliono Heard come "violenta" e "bugiarda" dando un ruolo di maggior impatto all'attrice nel prossimo film su Aquaman con Jason Momoa ancora protagonista e James Wan alla regia. Tuttavia alcuni fan continueranno a boicottare Aquaman 2 proprio a causa della presenza di Amber Heard nel cast. Non sembra dunque essersi placata la polemica nata dalla decisione di Warner Bros. di licenziare Johnny Depp da Animali Fantastici 3 a seguito del verdetto del processo contro il tabloid The Sun, nel quale era ovviamente coinvolta anche l'ex-moglie Heard.

Aquaman 2 sarà intitolato ufficialmente Aquaman and the Lost Kingdom: proseguendo il trend iniziato dai Marvel Studios nel rimuovere il 'numero' del capitolo per sostituirlo con un sottotitolo d'effetto, Aquaman and the Lost Kingdom restituisce immediatamente quello spirito di film d'avventura che permeava anche il primo Aquaman di James Wan.

Ricordiamo che nel cast torneranno Patrick Wilson, Willem Dafoe e Yahya Abdul-Mateen II.