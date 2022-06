Amber Heard, un portavoce sul comportamento dei legali di Depp: 'É poco professionale'

I legali di Amber Heard hanno criticato duramente gli avvocati di Johnny Depp per aver rilasciato interviste dopo la fine del caso. Come tutti sanno, la causa si è chiusa con la vittoria di Depp, e gli avvocati dell'attore, Camille Vasquez e Ben Chew, hanno accettato di apparire mercoledì e Good Morning America.

Un portavoce di Heard ha parlato ai microfoni di Fox News, dove ha definito questo comportamento dei legali dell'ex marito dell'attrice "sconveniente e non professionale". "Il team legale di Johnny Depp ha scelto di fare un giro della vittoria per riportare indietro di decenni il modo in cui le donne possono essere trattate in aula" ha detto il portavoce nella dichiarazione. "Qual è il prossimo passo? Un affare cinematografico con tanto di merchandising?" Una cosa che, considerando la portata mediatica del caso, non ci stupirebbe affatto.

Come sappiamo, dopo ben sei settimane di processo, è stato dichiarato il verdetto, che ha dato ragione a Depp, mentre Heard ha vinto solo una delle sue tre denunce di controquerela. L'attrice dovrà così pagare 15 milioni di dollari, ridotti poi a 10,5, all'ex marito. Sia Heard sia i suoi avvocati hanno premuto molto sulla poca serietà di Depp nel corso di tutto il processo: l'attore infatti si è fatto notare per le sue risate e i suoi commenti, ed era assente al momento del verdetto. Un'accusa che è stata poi estesa anche agli avvocati di Depp.