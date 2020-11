Amber Heard, la petizione per cacciarla da Aquaman 2 supera il milione e mezzo di firme

La petizione per estromettere Amber Heard da Aquaman 2 è tornata in voga in seguito al verdetto della causa di diffamazione di Johnny Depp contro il sun e il suo conseguente allontanamento da Animali Fantastici 3.

Dopo aver raggiunto il milione di firme a metà novembre, infatti, la petizione lanciata su Change.org ha ottenuto in un paio di settimane oltre 500.000 sostenitori arrivando ad un totale di oltre 1 milione e mezzo di firme.

Almeno per il momento le richieste dei fan non sembrano interessare né Warner Bros né tanto meno la stessa Heard, che ha confermato la sua presenza nel sequel di Aquaman in una recente intervista: "Sono super entusiasta della quantità di amore ricevuta dai miei fan e della quantità di apprezzamento che Aquaman ha acquisito nel corso degli anni, e non vedo l'ora di tornare nei panni di Mera - ha spiegato a Entertainment Weekly - Sono entusiasta di iniziare le riprese. I rumor messi in giro a pagamento e le finte campagne sui social media non dettano decisioni di casting, perché non hanno basi nella realtà."

Diretto da James Wan, lo ricordiamo, Aquaman 2 ha un'uscita prevista per il 16 dicembre 2022. Intanto, la star del film Jason Momoa ha fatto una sorpresa ad un fan malato di cancro.