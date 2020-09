Amber Heard passa al contrattacco: 100 milioni chiesti a Johnny Depp?

Tregua quasi finita per Johnny Depp: come probabilmente saprete, l'attore aveva ottenuto il mese scorso un rinvio del processo contro Amber Heard, ma stando alle ultime indiscrezioni la star di Aquaman sarebbe pronta a passare al contrattacco.

Tregua è stata, dunque, ma solo per un mese: l'ultimo scontro in tribunale risale infatti allo scorso agosto, ma pare proprio che Heard abbia deciso di sfruttare questo periodo di calma apparente per studiare una controffensiva da presentare ai legali dell'ex-marito.

Secondo alcun e voci, infatti, l'ex-signora Depp avrebbe intenzione di chiedere all'attore di Pirati dei Caraibi un risarcimento monstre per una somma vicina ai 100 milioni di dollari: le motivazioni, stando a quanto trapelato in queste ultime ore, sarebbero da ricercare nel fatto che Heard ritenga di esser stata pesantemente danneggiata dal punto di vista dell'immagine dalla causa intentatale da Depp.

Pare inoltre che, secondo la versione di Heard, l'intera causa non sia altro che un tentativo di Depp di continuare ad abusare della sua persona. Insomma, una questione che sembra ancora ben lontana dall'arrivare ad una risoluzione e che difficilmente troverà un finale pacifico. Qualche tempo fa, intanto, Amber Heard si disse duramente provata dal processo contro Johnny Depp; l'attrice, nel frattempo, spera ancora di far parte di Aquaman 2.