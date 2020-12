Amber Heard la più odiata di Hollywood? La petizione per Aquaman 2 sfiora i 2 milioni!

Continua a riscuotere attenzione la petizione lanciata da alcuni fan con cui questi chiedono alla Warner Bros. il licenziamento di Amber Heard dal cast di Aquaman 2 risentiti verso lo stesso studio che ha imposto le dimissioni a Johnny Depp dal cast di Animali Fantastici 3. La petizione in questione ha ormai sfiorato quota 2 milioni di firmatari.

La petizione che chiede la rimozione della Heard dal cast del sequel con Jason Momoa ha infatti raggiunto quota 1.6 milioni di firme e si sta velocemente avvicinando ai 2 milioni totali. Questa iniziativa dei fan è diventata ancora più popolare adesso che la Warner ha confermato Mads Mikkelsen nel ruolo di Grindelwald, dopo le dimissioni obbligate di Johnny Depp, su cui pesa la condanna in primo grado contro il giornale The Sun, che l'aveva chiamato "picchiatore di donne", ricevendo per questo il benestare della corte.

Tuttavia, almeno per il momento le richieste dei fan non sembrano interessare né Warner Bros né tanto meno la stessa Heard, che ha confermato la sua presenza nel sequel di Aquaman in una recente intervista: "Sono super entusiasta della quantità di amore ricevuta dai miei fan e della quantità di apprezzamento che Aquaman ha acquisito nel corso degli anni, e non vedo l'ora di tornare nei panni di Mera - ha spiegato a Entertainment Weekly - Sono entusiasta di iniziare le riprese. I rumor messi in giro a pagamento e le finte campagne sui social media non dettano decisioni di casting, perché non hanno basi nella realtà."

L'attrice ha anche aggiunto che la Warner Bros. spera di poter iniziare la produzione nel 2021. Al momento ricordiamo che, a causa della pandemia, Aquaman 2 non ha ancora una data di uscita ufficiale.