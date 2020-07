Amber Heard e gli occhi neri per colpa di Johnny Depp: una bufala, secondo una testimone

La battaglia legale tra Johnny Depp e Amber Heard prosegue, e il processo che si è tenuto in presenza dei due ex coniugi ha visto la partecipazione di vari testimoni, che hanno deposto screditando la storia di Amber Heard.

Dopo la testimonianza del bodyguard di Depp, arriva anche quella della stilista Samantha McMillan, che lavorò per la coppia in passato e rimasta poi al servizio dell'attore. In particolare, durante il processo ha fatto riferimento a ciò che le aveva detto l'attrice dopo aver partecipato al The Late Show di James Corden nel 2015: "Riesci a credere che mi sono appena fatta tutto lo show con due occhi neri?", riferendosi al fatto che poco tempo prima Depp l'aveva aggredita al volto.



La stilista, che passò con lei quasi tutto il giorno, ha dichiarato: "Miss Heard non aveva affatto gli occhi neri, e chiaramente non aveva subito alcun infortunio durante il giorno e fino a quel momento".



L'attrice ci vedeva bene e non si era camuffata il volto in modo da coprire le ferite, secondo la stilista. L'intera vicenda è scoppiata proprio perché il quotidiano The Sun aveva descritto Depp come un marito violento e brutale, dichiarando di avere prove certe a riguardo, ma ora la situazione sembra essersi ribaltata ed è Depp ad accusare di aggressione Heard: di sicuro le varie testimonianze dipingono una relazione davvero squilibrata.