Amber Heard non ha i soldi per pagare il risarcimento di 10 milioni a Johnny Depp

Per un attore del livello di Johnny Depp, il risarcimento di più di dieci milioni di dollari riconosciutogli al processo potrebbe sembrare cosa da niente. Per lui era soprattutto una questione di riabilitazione. Ma per Amber Heard, che a parte il clamore mediatico è cresciuta molto poco in visibilità su grande schermo, i soldi non ci sono.

Alla luce della sentenza che ha dato ragione a Johnny Depp, infine, è infatti apparso chiaro – o quantomeno riconosciuto in sede giudiziaria – come uno degli intenti di Amber Heard nella pubblicazione dell’articolo incriminato presso il Washington Post, oggetto della causa per diffamazione, fosse quello di guadagnare visibilità per la propria persona sull’onda del movimento del MeeToo. Visibilità effettivamente ottenuta sui vari tabloid, ma non tutta quella che forse avrebbe sperato in ottica di carriera. A parte un secondo capitolo di Acquaman – nel quale la Warner ha addirittura ridotto Amber Heard a 10 minuti in scena – e una manciata di altri titoli minori, nessun grande ingaggio per l’attrice.

Non ci si stupisce poi tanto, quindi, nel momento in cui la sua avvocata Elaine Bredehoft interviene per la prima volta dal verdetto in difesa della sua cliente. E a domanda, risponde che Amber Heard non si può assolutamente permettere di pagare gli oltre 10 milioni di dollari – che in realtà sono di meno – all’ex marito. A porre la questione Savannah Guthrie, conduttrice di Today, che ha chiesto appunto se l’assistita della Bredehoft si potesse permettere la cifra. Al che l’avvocata ha risposto, in modo piuttosto secco: “Assolutamente no!”. Considerando che nel resto dell’intervista la Bredehoft ha insistito come la Heard sia stata “demonizzata” sui social e per questo la sentenza sia inficiata a prescindere, promettendo il ricorso in appello, è possibile che la donna intendesse la risposta come un rifiuto netto ma di carattere “etico”.

Come cioè un rifiuto di categoria, come a dire che la Heard non possa permettersi di pagare il risarcimento per ciò che il suo “caso” – dal loro punto di vista, ovviamente – rappresenta. A far sorgere il dubbio anche la dichiarazione condivisa dall’attrice a mezzo social, nel quale vengono chiamate in causa confuse retrocessioni nella credibilità delle donne vittime di violenza. Peccato che non sarà la sentenza, in caso, ad aver decretato questo indebolimento del MeeToo o di altri movimenti. Semmai, è stata proprio la sentenza a decretare come l’unica responsabile di questa possibile, non auspicabile retrocessione sia proprio la Heard, colpevole con le sue accuse di aver distrutto non solo la vita di un uomo, ma anche la credibilità di tante donne effettivamente vittima di violenza. Nel frattempo, pochi minuti dopo la sentenza, Johnny Depp ha condiviso una lettera toccante.