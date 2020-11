Amber Heard non se ne fa nulla della vostra petizione: 'Confermo, sarò in Aquaman 2'

Per i fan di Johnny Depp la sua ex moglie Amber Heard è diventata la nemica pubblica numero uno dopo aver vinto la causa di diffamazione intentata dall'attore, ma nonostante la petizione da un milione di firme per cacciarla da Aquaman 2 l'attrice manterrà saldamente la sua posizione.

Nei giorni scorsi rapporti non confermati sono apparsi online e sui social media per insistere sul fatto che l'attrice probabilmente non sarebbe tornata nei panni della guerriera Mera nel sequel del cinecomci della Warner Bros. diretto da James Wan, e alcuni hanno perfino iniziato a fantasticare sull'attrice che l'avrebbe sostituita.

Ma adesso è la Heard stessa a rispedire al mittente tali affermazioni: "Sono super entusiasta della quantità di amore ricevuta dai miei fan e della quantità di apprezzamento che Aquaman ha acquisito nel corso degli anni, e non vedo l'ora di tornare nei panni di Mera", ha detto la Heard a EW. "Sono entusiasta di iniziare le riprese. I rumor messi in giro a pagamento e le finte campagne sui social media non dettano decisioni di casting, perché non hanno basi nella realtà."

L'attrice ha anche aggiunto che la Warner Bros. spera di poter iniziare la produzione nel 2021. Al momento ricordiamo che, a causa della pandemia, Aquaman 2 non ha ancora una data di uscita ufficiale.