No, Amber Heard non ha copiato i dialoghi di Il talento di Mr Ripley contro Johnny Depp

Dopo un passaparola alla solita velocità del web, Amber Heard avrebbe copiato i dialoghi del film Il talento di Mr. Ripley per diffamare l'ex marito Johnny Depp durante la sua deposizione: una storia troppo incredibile per essere vera, e infatti a quanto pare non lo è affatto.

Secondo la bufala diffusasi a macchia d'olio sui social in pochissime ore, durante la prima deposizione di Amber Heard l'attrice il 4 maggio nel corso della sua testimonianza avrebbe "recitato" una lunga citazione tratta dal film con Matt Damon e Jude Law, sostituendo il nome del protagonista (Dickie) con quello del suo ex marito (Johnny): "Con Johnny è come se il sole splendesse su di te, ed è glorioso. E poi ti dimentica, e fa molto, molto freddo... Quando hai la sua attenzione, ti senti come se fossi l'unica persona al mondo; ecco perché tutti lo amano così tanto."

Tuttavia, nonostante sia stata ripresa da diverse testate in giro per il mondo, l'affermazione secondo cui la Heard avrebbe ripetuto questo dialogo tratto dal film è stata presentata sui social media senza alcuna prova, a parte una schermata di testo scritto. Coloro che lo affermano non hanno condiviso un video di Amber Heard mentre pronuncia le parole che le sono state attribuite, né si sono collegati ad alcun articolo formale contenente questa citazione, figurarsi poi le trascrizioni del processo, che sono disponibili. La fake news crolla totalmente, poi, dal momento che il video del processo è pubblico e accessibile ventiquattro ore su ventiquattro, senza contare che la suddetta citazione sarebbe stata attribuita all'attrice durante la sua "dichiarazione di apertura": un'altra bufala, dato che i video testimoniano che è stato l'avvocato della Heard, e non la Heard, a rilasciare la dichiarazione di apertura a suo nome. Il video disponibile in calce mostra l'attrice prendere posizione (al minuto 3:45:20) e dopo alcune domande di rito si può vedere come non fornisca alcuna dichiarazione di apertura.

Guardando tutta la testimonianza, poi, non sentirete mai Amber Heard pronunciare il presunto passaggio da Il talento di Mr. Ripley. Allo stesso modo, cercando fonti più attendibili di quotidiani internazionali che stanno seguendo la vicenda, non troverete notizie in merito. La verità, purtroppo, è che essendo il processo tra Johnny Depp e Amber Heard incentrato su due superstar di rilevanza mondiale, con grosse fan-base al seguito, se ne vedranno di cotte e di crude in quanto i seguaci di una e dell'altra parte sembrano disposti a tutto pur di influenzare l'opinione pubblica a favore di lui o di lei.

Nel frattempo, il tribunale ha negato la richiesta di archiviazione del processo Depp v Heard: continuate a seguirci per altri aggiornamenti.