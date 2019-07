Amber Heard è mozzafiato in una foto inedita dal dietro le quinte di Aquaman

Mentre prosegue la diatriba legale con Johnny Depp, la star Amber Heard, co-protagonista di Aquaman, ha pubblicato sui suoi canali social un selfie risalente alla produzione del film di James Wan.

Lo scatto, che mozzerà il fiato ai suoi fan, la ritrae apparentemente distesa al chiuso: dagli abiti indossati dall'attrice si evince che la foto è stata realizzata nei giorni delle riprese per la scena ambientata in Italia.

Potete visionarla in calce all'articolo.

Come sappiamo, Amber Heard riprenderà il ruolo di Mera in Aquaman 2, la cui uscita è prevista per il 16 dicembre 2022. Ad oggi sappiamo poco del film, se non che sarà anticipato dallo spin-off horror The Trench.

Recentemente, il regista James Wan ha specificato che Aquaman 2 non sarà il suo prossimo film: senza profondersi in ulteriori dettagli, il creatore del The Conjuring Universe ha rivelato che lavorerà ad un progetto personale presumibilmente a basso budget prima di immergersi nuovamente nelle acque digitali di Atlantide.

A marzo, invece, la star Patrick Wilson aveva confermato che Ocean Master tornerà in Aquaman 2, nel quale però non ricoprirà il ruolo del villan.

Cosa vi aspettate dal nuovo film della saga? Siete curiosi dello spin-off sui Trench? Il primo capitolo vi era piaciuto? Come al solito, fatelo sapere nella sezione dei commenti.