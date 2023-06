Amber Heard, la prima mondiale del suo nuovo film al Taormina Film Festival

La prima apparizione di Amber Heard dopo il processo che l'ha vista contrapposta lo scorso anno all'ex marito Johnny Depp sarà al Taormina Film Festival. L'attrice si recherà in Sicilia insieme al regista del film, Conor Allyn e al co-protagonista Eduardo Noriego. L'anteprima si svolgerà sabato 24 giugno al Teatro Antico.

Il film In The Fire è descritto come un thriller soprannaturale che vede protagonista Heard nei panni di una psichiatra pioniera che cerca di curare un bambino in un periodo nel quale la psichiatria non è ancora considerata una scienza rispettata. Ambientato nel 1899, il film racconta la storia di una psichiatra americana di 38 anni che si reca in una ricca fattoria colombiana dopo essere stata chiamata a risolvere il caso di un bambino problematico e accusato di essere il diavolo. Mentre la donna cerca di psicanalizzare il bambino, gli eventi nefasti s'intensificano e la cura della professionista si tramuta in una corsa contro il tempo per salvare il piccolo dalla furia dei suoi concittadini.



Barrett Wissman, nuovo direttore artistico del Taormina Film Festival, ha annunciato ad inizio giugno alcune importanti anteprime che si svolgeranno nel corso dell'evento, tra cui quella di Indiana Jones e il Quadrante del Destino e Billie's Magic World.

Inoltre proprio a Taormina ci sarà la prima italiana di Jeanne du Barry, l'ultimo film di Johnny Depp, presentato al Festival di Cannes.



Dopo il processo perso contro Depp, Amber Heard ha deciso di lasciare Hollywood e trasferirsi in Spagna per cercare di concentrarsi sulla propria famiglia e la propria carriera.