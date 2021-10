Amber Heard madre: 'Gli ultimi sei mesi i migliori della mia vita'

Nonostante i problemi in tribunale con l'ex marito Johnny Depp, l'attrice Amber Heard ha recentemente definito gli ultimi 6 mesi come i migliori della sua vita. Per farlo ha usato la didascalia di un tenerissimo post Instagram con la figlia Oonagh Paige.

Se sulla stampa internazionale riecheggiano i titoli sulla battaglia legale contro Johnny Depp tra querele e accuse di diffamazione, l'attrice sembra aver trovato la felicità in questo nuovo capitolo della sua vita.

Lo vediamo nella foto pubblicata su Instagram (che trovate in fondo all'articolo) che la ritrae con la figlia Oonagh Paige Heard, nata lo scorso 8 aprile tramite maternità surrogata, a cui dedica un messaggio pieno di affetto: "I migliori sei mesi della mia vita, i primi sei mesi di lei".

L'attrice in questo periodo è impegnata con le riprese di Aquaman and the Lost Kingdom, il sequel del film diretto da James Wan e con Jason Momoa protagonista, atteso in sala per la fine del 2022. E se il contenuto del sequel è ancora riservato, possiamo seguire Amber Heard nella sua preparazione attraverso i suoi profili social in cui mostra gli impegnativi allenamenti per Aquaman 2.

Sullo sfondo prosegue la disputa legale con Johnny Depp, per cui sono in ballo milioni di dollari: non sappiamo come finirà lo scontro legale tra i due e soprattutto se le rispettive carriere subiranno delle conseguenze, ma certo è che Amber Heard con la maternità sembra aver trovato la sua serenità.