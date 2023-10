Amber Heard licenziata da Aquaman 2 ma salvata da Elon Musk: 'Se lo fate distruggo Warner'

Il caos dal set di Aquaman 2 continua a tenere banco nelle discussioni online, e una nuova inchiesta pubblicata in questi giorni da Variety getta nuova luce sul presunto licenziamento di Amber Heard dal ruolo di Mera.

Secondo le fonti di Variety, infatti, il regista James Wan e Warner Bros avevano deciso di escludere Amber Heard da Aquaman 2 (non si fa menzione di una potenziale nuova attrice per Mera, probabilmente il ruolo sarebbe stato totalmente tagliato) per via della "mancanza di chimica della star con il protagonista Jason Momoa". Pare che la decisione di licenziare Amber Heard non avesse nulla a che fare con il caso Johnny Depp, ma una fonte fa notare che ai tempi di Justice League e del primo Aquaman l'attrice venne scelta per il ruolo di Mera proprio grazie alla chimica dimostrata con la star del film, molto maggiore a quella di altre potenziali candidate (viene fatto il nome di Abbey Lee).

Tuttavia, l'indiscrezione più chiacchierata del momento è quella - confermata da Variety - secondo cui Amber Heard avrebbe mantenuto il posto solo grazie ad Elon Musk, con il quale all'epoca dei fatti aveva una relazione. Stando a Variety, Musk avrebbe incaricato i suoi avvocati di inviare una "lettera alla Warner Bros. minacciando di fare terra bruciata intorno alla compagnia e di 'distruggere tutto'" se qualcuno avesse licenziato l'attrice. Purtroppo il cast e il regista non stanno facendo alcuna promozione del film in questo momento a causa degli scioperi di Hollywood, ma qualora la situazione dovesse tornare alla normalità nelle prossime settimane il press tour di Aquaman 2 promette di essere molto interessante!

Ad esempio, sempre Variety riporta che Jason Momoa si vestiva da Johnny Depp sul set di Aquaman 2 per infastidire Amber Heard.