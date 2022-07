Amber Heard: il libro 'verità' su Johnny Depp avrà un prezzo folle per gli editori

Dopo la fine del processo con Johnny Depp, uscito vincitore dalla causa per diffamazione, Amber Heard aveva annunciato la pubblicazione di un libro "verità" sulla vicenda e adesso pare che diverse case editrici siano in competizione per accaparrarsi i diritti di pubblicazione del volume. Questo porterà notevoli introiti nelle casse della Heard.

La Heard ha perso il processo per diffamazione contro l'ex marito Johnny Depp, che l'ha vista diventare il nemico pubblico numero uno e una figura profondamente tragica agli occhi dell'opinione pubblica. Le conseguenze del processo sono tutto in corso e si dice che un libro di memorie della star di Aquaman sia attualmente al centro di una guerra di offerte da parte degli editori.

Radar Online ha riferito che il libro potrebbe valere 15 milioni di dollari per la Heard, che alla fine del controverso processo per diffamazione è stata condannata a versare all'ex marito 10 milioni di dollari. Il fatto che l'attrice riesca a recuperare una buona parte di questa somma con il libro è un evidente vantaggio.

Le conseguenze del processo vanno al di là dei soli Depp e Heard. Grazie agli eventi del processo, Marilyn Manson sta preparando una causa simile contro l'ex compagna Evan Rachel Wood per "calunnia" riguardo alle accuse di abuso. I critici del processo per diffamazione hanno osservato che il risultato mette le vittime di abusi in una posizione difficile, consentendo agli abusanti di portare le vittime in tribunale e potenzialmente cancellare gli abusi subiti.

La Heard attualmente è ancora nel cast di Aquaman and the Lost Kingdom, che uscirà nel 2023, ma non è legata ad altri progetti oltre a quest'ultimo. Nel frattempo, Depp ha recentemente firmato per diversi progetti, cercando di fare un grande ritorno sul grande schermo. Chi gli sta vicino afferma che Depp è contento di aver riavuto la sua vita, mentre Netflix è interessata al film La Favorite, che l'attore si sta preparando a girare in Francia.