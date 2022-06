Amber Heard, i legali di Johnny Depp: 'Ecco perché la sua versione non ha convinto'

Il processo ad Amber Heard non si è certo chiuso con la sentenza del giudice: i media sono ancora lì, appollaiati sui rami in attesa di piombare su ogni nuovo dettaglio di una vicenda che continua ad appassionare i fan (e non solo) dei due attori. Dettagli come, appunto, le ultime parole degli avvocati di Johnny Depp.

Mentre salta fuori la folle spesa sostenuta da Amber Heard per l'affitto di un appartamento durante il processo, infatti, Camille Vasquez e Ben Chew hanno voluto commentare la versione dei fatti presentata dalla star di Aquaman in tribunale, spiegando perché, a loro modo di vedere, non sia stata ritenuta credibile dai giudici.

"È una cosa che ha molto a che fare con la credibilità. Johnny conosce i suoi problemi. È stato molto sincero circa i suoi problemi con l'alcol e con le droghe. È stato sincero su alcuni messaggi infelici che ha scritto e penso che questo fosse in netto contrasto con Ms. Heard, che la corte potrebbe aver percepito come poco credibile sotto ogni aspetto" sono state le parole di Chew.

La poca sincerità di Amber Heard, dunque, avrebbe fatto il gioco del suo ex-marito: che le cose siano o meno andate in questo modo, comunque, il verdetto è ormai stato emanato. Processo a parte, comunque, Johnny Depp è arrivato in Italia: ecco perché.