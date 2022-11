Amber Heard lascia Twitter: tutta colpa di Elon Musk

L'acquisto di Twitter da parte di Elon Musk ha creato vari problemi al noto social network che è ormai da anni la casa di numerose star e così, in segno di protesta, molti utenti hanno deciso di lasciare la piattaforma. Tra questi vi è anche Amber Heard, i cui rapporti con il magnate sudafricano non sono proprio idilliaci.

I due hanno avuto una chiacchiaratissima relazione tra il 2017 e il 2018 finita in maniera prepotente sotto i riflettori nel corso della battaglia legale con Johnny Depp e che secondo le voci più insistenti del gossip, avrebbe anche portato ad un ménage à trois con Cara Delevigne.

Proprio a seguito dell'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk insomma, Amber Heard avrebbe deciso di cancellare il proprio account che tempo addietro era stato utilizzato per esprimere la propria amarezza e il proprio disappunto sul verdetto del processo per diffamazione intentato dal suo ex marito.

"La delusione che provo oggi è al di là delle parole. Ho il cuore spezzato dal fatto che la montagna di prove non fosse ancora abbastanza per resistere al potere, all'influenza sproporzionata del mio ex marito", aveva twittato l'attrice lo scorso giugno sulla piattaforma dei 280 caratteri che ora ha deciso di abbandonare.