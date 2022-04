Amber Heard ancora contro Johnny Depp: 'È doloroso convivere con i ricordi delle violenze'

La battaglia legale tra Amber Heard e Johnny Depp continua e in un nuovo post sui social la star di Aquaman ha voluto sottolineare quanto dolore le provochino i ricordi delle violenze domestiche subite nel corso del suo matrimonio con il celebre attore.

In un post pubblicato su Instagram la Heard ha dichiarato di provare addirittura ancora amore per il suo ex marito, pur precisando nuovamente di aver subito molti soprusi nel corso della loro relazione.

"Sarò offline per le prossime settimane. Come sapete sarò in Virginia dove mi confronterò con il mio ex marito Johnny Depp in tribunale. Johnny mi ha citata in giudizio per un editoriale che ho scritto sul Washington Post, in cui raccontavo la mia esperienza di violenza e abusi domestici. Non l'ho mai nominato, piuttosto ho scritto del prezzo che le donne pagano per parlare contro gli uomini al potere. Continuo a pagare quel prezzo, ma spero che quando questo caso si concluderà, potrò andare avanti e così anche Johnny".

L'attrice ha poi aggiunto: "Ho sempre provato amore per Johnny e mi provoca un grande dolore dover vivere insieme i dettagli della nostra vita passata di fronte al mondo. In questo momento, riconosco il supporto continuo che ho avuto la fortuna di ricevere in questi anni e nelle prossime settimane farò leva su di esso più che mai".

Proprio a causa di questa complessa vicenda giudiziaria, Johnny Depp è stato licenziato da Animali Fantastici e più in generale la sua carriera ha subito numerosi contraccolpi dalle accuse di abusi domestici e violenza privata. Staremo a vedere come andranno le cose in questa nuova fase del processo.