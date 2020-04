Amber Heard e Johnny Depp, gli audio di una sanguinosa lite: 'Dov'è il suo dito?'

Il Daily Mail ha appena pubblicato gli audio di una lite avvenuta in Australia nel 2015 tra Johnny Depp e Amber Heard, nei quali si sente chiaramente un medico intervenuto che urla: "Cerchiamo la punta del dito medio".

L'episodio sarebbe avvenuto durante le riprese de Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, ma la Heard e Depp fornirono due versioni completamente differenti dopo la separazione: secondo lei, lui si ferì il dito medio della mano destra mentre stava sbattendo il telefono contro il muro e sotto l’effetto di alcool e droghe consumati per tre giorni; lui, invece, dichiarò di essersi a causa di una bottiglia tiratagli da lei quando lui si rifiutò di firmare un accordo post-matrimoniale.

Negli inquietanti documenti resi pubblici pochi minuti fa, si può ascoltare la voce del medico intervenuto in soccorso di Johnny Depp: “Guarda quanto sangue, cazzo!", si sente dire all’infermiera Debbie Lloyd. "Quanto è grande il pezzo di pelle che cerchiamo? C'è un cestino con le bende da qualche parte?".

E poi ancora: “Stiamo cercando la punta del dito medio. Ho visto nel cestino ma non c'è nulla che assomigli alla carne”, aggiunge il medico David Kipper. Nel frattempo Johnny Depp continua ad inveire contro la moglie. “Spero che lunedì te ne andrai. Vorrei che tu avessi capito cosa sei e cosa mi hai fatto, come mi hai fatto sentire disgustato di me stesso. Me ne sarei dovuto andare il giorno che ho saputo che si era tinta i capelli [qui l'audio diventa incomprensibile]”.

La Heard sembra distante dalla registrazione, che potete ascoltare cliccando sul link della fonte, ma la si può sentire singhiozzare. Sempre nei documenti forniti dal Mail, inoltre, il medico prescrive ad Amber Heard un antipsicotico.

Ricordiamo che la Heard rischia fino a tre anni di carcere qualora venisse provato che abbia testimoniato il falso. Qualche giorno fa, sempre il Mail aveva svelato che l'attrice aveva assunto un investigatore privato per svelare segreti di Depp.