Amber Heard: 'Il processo di Johnny Depp è stato molto doloroso per me'

L'attrice Amber Heard ha avuto l'ultima parola nelle scorse ore sul finire del processo per diffamazione dell'ex marito Johnny Depp, conclusosi in attesa della sentenza.

La star di Aquaman ha rilasciato una dichiarazione ai media dai gradini della Royal Courts of Justice di Londra, dopo aver trascorso gran parte della scorsa settimana a testimoniare sostenendo che Depp è stato violento nei suoi confronti per tutta la durata della loro relazione. La Heard ha detto ai media: "Sono venuta nel Regno Unito per testimoniare in qualità di testimone per assistere la Corte. Dopo aver ottenuto un ordine restrittivo nel 2016 e aver finalizzato il nostro divorzio, volevo andare avanti con la mia vita". Ha aggiunto: "Non ho presentato io questa causa e, nonostante la sua massima importanza, avrei preferito non essere in tribunale". S

piegando che, nonostante i dettagli del caso siano "incredibilmente dolorosi" da rivivere, la Heard ha affermato di voler rimanere fedele alla sua testimonianza e di aver riposto la propria fiducia nel sistema giudiziario britannico. "Anche se non ho presentato questa causa, sono consapevole delle preziose risorse consumate dal suo contenzioso e sarò felice di vedere quelle risorse reindirizzate a questioni legali più importanti già ritardate dalla pandemia di COVID-19", ha continuato Heard , che ha ringraziato i suoi team legali e il supporto dei fan. Ha anche ringraziato gli agenti di polizia di Londra, che "sono stati così sensibili nel garantire la mia protezione per poter testimoniare in sicurezza".

Anche Johnny Depp ha ringraziato i fan davanti al tribunale; in attesa della sentenza, ecco l'arringa finale del suo avvocato.