Amber Heard, nuovi guai in vista: ora fa causa anche alla sua compagnia assicurativa

Le cose si complicano ulteriormente per Amber Heard che dopo essere scappata in Spagna con sua figlia nel tentativo di recuperare la sua serenità ormai compromessa, si è invischiata in un nuovo processo contro la sua compagnia assicurativa.

Stando a quanto riportato dal sito scandalistico TMZ l'interprete di Mera in Aquaman avrebbe deciso di citare in giudizio anche la compagnia assicurativa New York Marine and General Insurance Co., con cui tempo addietro avrebbe stipulato una polizza del valore di circa un milione di dollari.

La Heard per la precisione accuserebbe lo studio di mancato adempimento degli obblighi contrattuali che prevedevano di fatto che la compagnia assicurativa dovesse provvedere alla copertura delle spese legali derivanti dal processo intentato da Johnny Depp, accollandosi anche il pagamento del risarcimento spettante all'ex coniuge. Tuttavia per via di un particolare cavillo burocratico, la compagnia di assicurazione avrebbe avuto la possibilità di non provvedere alle esose spese della Heard e per tale ragione è stata citata in giudizio da quest'ultima.

Come certamente saprete, Amber Heard è non ha vinto il processo legale contro Johnny Depp, e oltre a essere stata stata dichiarata colpevole di diffamazione è stata anche obbligata a risarcire l'attore con una cifra di circa 10 milioni di dollari che per ora, visto la sua condizione economica non proprio fiorente, non sarebbe ancora riuscita a versare.