Amber Heard, che futuro si prospetta dopo il licenziamento di Depp da Animali Fantastici?

Il licenziamento di Johnny Depp da Animali Fantastici 3 è stata sicuramente una mossa forte da parte di Warner Bros., che ha evidentemente deciso di cessare ogni collaborazione con l'attore dopo la sconfitta di quest'ultimo in tribunale nell'ambito della causa contro il The Sun. Ma che conseguenze avrà tutto ciò su Amber Heard e su Aquaman?

L'attrice gioca infatti un ruolo importantissimo in tutto ciò: dalle note vicende legali con l'ex-consorte scaturisce la causa tra Depp e il The Sun, che qualche tempo fa aveva bollato l'attore come "picchiatore di mogli".

Nonostante la suddetta causa si sia conclusa con la sconfitta di Depp, la diatriba con Heard resta ancora aperta: la situazione è quanto mai confusa, con prove tanto a carico dell'attore di Pirati dei Caraibi quanto della star di Aquaman, accusata dall'ex-marito di aver tenuto più volte una condotta violenta e di aver compiuto gesti decisamente sconsiderati (celebre è l'accusa all'attrice di aver defecato sul letto di Depp).

In molti si chiedono dunque se Warner Bros. deciderà di prendere provvedimenti anche nei confronti dell'attrice di Mera: l'ipotesi, ad oggi, sembra alquanto improbabile. La produzione, presumibilmente, attenderà la fine del contenzioso tra Depp ed Heard per esprimersi sulla vicenda: qualora l'attrice dovesse risultare colpevole, allora, sarà tutt'altro che improbabile l'utilizzo delle stesse misure adottate per l'ormai ex-Grindelwald di Animali Fantastici.

Una situazione, insomma, che sembra doversi protrarre ancora a lungo: Amber Heard, dal canto suo, è ancora fiduciosa sulla sua presenza in Aquaman 2. I fan, intanto, avevano recentemente immaginato la sostituzione di Amber Heard con Blake Lively.