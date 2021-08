Amber Heard, nuova foto dal set di Aquaman 2: 'Un altro giorno in ufficio!'

L'attrice Amber Heard, interprete di Mera per la DC Films, ha condiviso un'altra foto del suo allenamento sul set di Aquaman and the Lost Kingdom, sequel della saga con protagonista Jason Momoa le cui riprese sono attualmente in corso.

L'ultima foto arriva per gentile concessione della sua pagina Instagram, che mostra Amber Heard in tenuta da allenamento distesa su un tappetino azzurro, con l'aria esausta dopo quella che presumibilmente è stato una seduta molto intensa. L'attrice ha intitolato la foto, "Un altro giorno in ufficio", il che potrebbe indicare che questo particolare allenamento si è svolto sul set di Aquaman 2. Come al solito potete guardare la foto in calce all'articolo.

Amber Heard ha fatto il suo debutto nel DCEU nei panni della Principessa Mera in Justice League di Joss Whedon, uscito nel 2017, dopodiché è tornata nel ruolo in Aquaman di James Wan nel 2018, film che ha incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo. Quest'anno l'attrice è tornata ad interpretare Mera per Justice League di Zack Snyder, che ha mostrato diverse scene inedite del personaggio e che ha coinvolto la Heard anche in una sessione di riprese aggiuntive tenutasi alla fine del 2020.

Aquaman and the Lost Kingdom ha una data d'uscita d'uscita fissata per il 16 dicembre 2022. Nel cast, oltre al ritorno di Jason Momoa come Aquaman, anche Patrick Wilson come suo Ocean Master e Yahya Abdul-Mateen II come Black Manta. Recentemente, Pilou Asbaek di Game of Thrones si è unito al cast in un ruolo non specificato.