Amber Heard fatta fuori? Aquaman 2 sarà una 'bromance' tra Jason Momoa e Patrick Wilson

Oltre alle prime reazioni entusiastiche per The Flash dopo la premiere mondiale del film con Ezra Miller, il CinemaCon di Las Vegas è stata anche l'occasione per saperne di più su Aquaman & The Lost Kingdom, nuovo capitolo della saga di James Wan con protagonista Jason Momoa.

Nelle ultime settimane le novità sul film non sono state delle più lusinghiere, con le voci di corridoio che hanno parlato di Aquaman 2 come uno dei peggiori cinecomix di sempre, ma a Las Vegas la situazione non è sembrata così disperata e chi ha avuto modo di vedere alcune scene in anteprima ha avuto parole tutto sommato molto più positive delle aspettative. La grande sorpresa, poi, è che una buona parte del filmato mostrato include alcuni importanti spoiler per il sequel di Aquaman.

Secondo i rapporti dei presenti, infatti, in Aquaman & The Lost Kingdom il protagonista Arthur ha un figlio (informazione trapelata mesi fa dalle indiscrezioni degli scooper) e Black Manta, già apparso nel primo episodio, questa volta sarà il principale antagonista della pellicola: il personaggio, di nuovo interpretato da Yahya Abdul-Mateen II, a quanto pare metterà le mani su un'antica arma nota come Black Trident, che gli conferirà la forza necessaria per sferrare un attacco micidiale ai danni della città di Atlantide. Si parla anche di una possibile esclusione di Amber Heard, con il personaggio di Mera rimosso quasi del tutto dalla narrazione: la sottotrama principale del film infatti ruoterà intorno alla relazione bromance tra Jason Momoa e Patrick Wilson, con Arthur che dovrà collaborare con il suo fratellastro Orm alias Ocean Master, il cui ruolo in questo sequel sarà ribaltato rispetto al film originale, nel quale era stato il villain principale.

In attesa di un trailer ufficiale, vi ricordiamo che Aquaman & The Lost Kingdom uscirà il 20 dicembre prossimo negli USA.