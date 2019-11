Amber Heard può far ricorso ai dati sulla salute mentale di Johnny Depp

L'attrice di Aquaman Amber Heard è stata autorizzata ad accedere ai documenti sulla salute mentale dell'ex marito Johnny Depp nell'ambito dell'aspra battaglia legale in corso tra i due. Secondo l'attrice la salute mentale di Depp è stata una concausa, insieme all'abuso di sostanze, degli abusi denunciati.

Gli avvocati di Amber Heard hanno presentato una mozione d'emergenza per ottenere la documentazione medica relativa a Johnny Depp, dopo che i legali di quest'ultimo si erano rifiutati di rilasciarli. Un giudice della Virginia ha approvato la mozione, che include la consegna di qualsiasi documento sui trattamenti della sua salute mentale.

Si inasprisce ulteriormente, così, la battaglia legale iniziata dopo il burrascoso divorzio del 2016. Johhny Depp è attualmente in causa con Amber Heard per diffamazione, dopo l'articolo del Washington Post in cui l'attrice ha parlato dei presunti abusi domestici subiti durante il loro matrimonio. Amber Heard ha anche affermato che Depp avrebbe una lunga storia di violenza e abuso di sostanze di vario tipo alle spalle.

"Le sue condizioni mentali in combinazione con il suo dilagante consumo di alcol e droghe si intrecciano indissolubilmente con gli abusi subiti a causa sua" ha dichiarato l'attrice, che ha recentemente contestato la policy di Instagram. "La relazione di Johnny con la realtà oscilla, a seconda della sua interazione con alcol e droghe. Come la paranoia, le delusioni e l'aggressività di Johnny sono aumentate durante la nostra relazione, è aumentata anche la mia consapevolezza del suo continuo abuso di sostanze."

Aquaman 2 uscirà al cinema nel 2022, e non è ancora ufficiale la data di inizio delle riprese.