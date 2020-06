Amber Heard, l'ex di Johnny Depp praticava sesso a tre con Elon Musk e Cara Delevingne?

Nuovi dettagli emergono dalla lunga e burrascosa causa di divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard. Secondo quanto riporta il Daily Mail pare che l'ex dell'attore fosse impegnata in un ménage à trois con l'imprenditore Elon Musk e Cara Delevingne, proprio nel periodo in cui l'attrice accusa Depp di ripetute violenze domestiche.

Gli avvocati dell'attore ascolteranno le testimonianze di Musk e Delevingne al fine di scagionare definitivamente il loro assistito. A quanto pare sul finire del 2016 i tre amanti si trovavano regolarmente nell'attico di Los Angeles di proprietà di Depp, poco dopo la separazione. La relazione clandestina di Heard è uno dei tanti tasselli che il team di avvocati della star di Pirati dei Caraibi vuole mettere insieme per ribattere alle accuse di Heard, che si è sempre definita 'una sopravvissuta alle violenze domestiche dell'ex marito'.



La rivelazione decisiva sul tradimento di Amber Heard nei confronti del marito arriverebbe da una delle tante testimonianze in mano agli avvocati di Depp, ossia quella di Josh Drew, ex marito di Raquel 'Rocky' Pennington, migliore amica di Amber Heard. Drew sostiene che la relazione a tre si sarebbe consumata quando Heard era ancora sposata con Depp. Elon Musk ha confessato di aver avuto una relazione con Heard ma successiva alla separazione dell'attrice da Depp. Quest'ultimo ha sempre ribattuto che i due si vedevano già dal 2015, durante una sua trasferta fuori città.

Gli avvocati di Depp avrebbero chiesto a Elon Musk e Cara Delevingne messaggi o email scambiate nel periodo in cui l'attrice era ancora sposata con Depp. Prove concrete sulle violenze domestiche imputate all'attore.

Nei mesi scorsi in difesa di Depp sono intervenute anche Vanessa Paradis e Winona Ryder, ex storiche di Johnny Depp.

Amber Heard è stata attaccata su Twitter per una foto pubblicata durante le proteste del Black Lives Matter e giudicata totalmente falsa.