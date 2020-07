Amber Heard, l'ex assistente di Johnny Depp accusa:'Quella sociopatica è lei'

Amber Heard è stata definita 'sociopatica', 'dittatrice machiavellica', e 'violenta' all'interno della relazione con Johnny Depp dall'ex assistente personale dell'attore che ha testimoniato davanti alla corte. Stephen Deuters ha raccontato la sua versione nel corso del processo contro il Sun, che aveva descritto Depp come picchiatore.

Nella relazione scritta presentata da Deuters, l'uomo afferma che Amber Heard ha sottoposto Johnny Depp ad anni di abusi e ha dichiarato di essere rimasto 'estremamente sorpreso e indignato' quando è diventata pubblica la notizia dell'ordine restrittivo temporaneo nei confronti dell'attore.

Deuters ha dichiarato di essersi sentito sollevato alla notizia della separazione tra Heard e Depp mentre in aula sono stati letti dei messaggi volgari inviati dall'ex assistente anche a Paul Bettany che riguardano proprio Amber Heard.



La testimonianza di Deuters è proseguita, definendo Amber Heard come una bugiarda:"In nessun momento Amber Heard ha mai menzionato alcun abuso fisico e non ho mai visto prove di lesioni subite dalla signora Heard. Al contrario, Depp mi ha detto in diverse occasioni che Heard lo aveva attaccato o abusato verbalmente".

Secondo Stephen Deuters l'attrice è la vera 'sociopatica e la vera molestatrice in quella relazione, e sono sconvolto dal fatto che si è comportata in quel modo'.

Johnny Depp ha negato di aver voluto colpire Amber Heard con una testata mentre e l'attore ha dichiarato inoltre che Amber Heard l'avrebbe picchiato perchè perse molti soldi.