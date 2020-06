Amber Heard, Elon Musk commenta il ménage à trois e dà un consiglio all'ex coppia

Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha smentito categoricamente di aver intrattenuto una relazione sessuale a tre con Amber Heard e Cara Delevingne durante il matrimonio tra la star di Aquaman e Johnny Depp, proprio nel periodo in cui l'attrice accusa l'ex di violenza domestica. Musk ha voluto anche dare qualche consiglio a Depp e Heard.

Nel corso di un'intervista a Page Six, Elon Musk ha dichiarato:"Cara e io siamo amici ma non siamo mai stati intimi. Lei lo può confermare. Inoltre, desidero nuovamente affermare che io e Amber abbiamo iniziato ad uscire solo circa un mese dopo il suo divorzio. Non credo di esser mai stato vicino ad Amber durante il loro matrimonio!".



Musk ha approfittato dell'intervista per rivolgersi a Johnny Depp e Amber Heard, invitandoli a non proseguire questa logorante battaglia legale:"Per quanto riguarda questa causa, consiglierei a tutti i soggetti coinvolti di seppellire l'ascia di guerra e andare avanti. La vita è troppo breve per la negatività. Nessuno dirà, dopo tutto questo, che avrebbero desiderato che le cause legali durassero più a lungo!" ha concluso Musk.

