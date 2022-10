Amber Heard dopo la disputa con Johnny Depp scappa in Spagna con sua figlia

Nel pieno della battaglia legale con Johnny Depp,Amber Heard ha annunciato di essere diventata madre e così per riprendersi da un periodo estremamente difficile l'attrice ha deciso di rifugiarsi in Spagna proprio con la sua bambina in cerca di quella tranquillità che per molto tempo le è mancata.

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola Amber Heard avrebbe deciso di trasferirsi in un paesino con poco più di mille abitanti a Mallorca. L'attrice, sempre secondo i giornali locali, avrebbe preso in affitto un appartamento utilizzando un falso nome per difendere la propria privacy. Non è chiaro se la Heard si sia trasferita definitivamente in Spagna o se, abbia voluto concedersi un momento di pausa e di relax dopo un periodo di grande difficoltà in cui è stata costantemente sotto gli occhi dei riflettori.

Nei mesi scorsi tra l'altro, Amber Heard ha dichiarato bancarotta dopo essere stata condannata a pagare all'ex marito un risarcimento di circa 15 milioni di dollari. Questo non è un momento sicuramente felice per lei visto che, dopo quanto accaduto nel lungo processo che l'ha vista contrapporsi a Johnny Depp, anche il mondo del cinema sembra averle voltato le spalle. Con questo soggiorno spagnolo insomma, Amber mira a rimettere insieme i pezzi della sua vita fortemente provata dalle complesse vicende legali e personali degli ultimi tempi.