Amber Heard, la differenza tra i film ad alto budget e gli indie:'Ci sono compromessi'

Amber Heard ha rilasciato un'intervista a Deadline nella quale spiega il suo punto di vista sulla definizione di 'successo' per un attore. Secondo la star significa riuscire a bilanciare attentamente la pressione di un film ad alto budget come quelli sui supereroi e le opportunità più personali di piccoli 'progetti di passione'.

Il discorso è emerso durante la promozione di In the Fire, film nel quale Heard interpreta una psichiatra del 1890 che cerca di dimostrare che un giovane problematico non è posseduto dal demonio. Amber Heard è stata a Taormina per presentare il film in anteprima mondiale.

L'attrice ha definito il lungometraggio "un'opera d'arte e d'amore", che non ha nemmeno lontanamente le risorse di un film come Aquaman.

"Realizzare film come Aquaman, di cui sono onorata di far parte, richiede compromessi perché c'è un sacco di pressione".



E un sacco di soldi per realizzare "il maggior successo che si possa ottenere". Secondo l'attrice, nei film indipendenti c'è più spazio per dar vita alla storia perché non ci sono quelle pressioni esterne dei film ad alto budget.

Bilanciare entrambe le situazioni trovando il proprio equilibrio in entrambi i contesti dovrebbe essere considerato il successo più grande per un attore, secondo Heard.



Dopo la fine del lungo processo contro l'ex marito Johnny Depp, Amber Heard si è trasferita in Spagna per cercare di voltare pagina e tornare a valutare progetti cinematografici dopo le riprese di Aquaman 2.