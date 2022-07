Amber Heard avrebbe dichiarato bancarotta: cosa sappiamo sul risarcimento a Johnny Deep

La situazione finanziaria di Amber Heard non sembrerebbe essere affatto buona dopo il processo perso contro il suo ex marito Johnny Deep. Ora, l'attrice avrebbe sorpreso tutti dichiarando bancarotta dopo essersi trovata incapace di pagare la punizione del tribunale all'attore di Pirati dei Caraibi.

Come ben sappiamo, una volta terminato il processo, la giuria ha deciso che la Heard avrebbe dovuto pagare 10 milioni di dollari di danni a Johnny Depp. Così, il team legale dell'attrice di Aquaman avrebbe informato il giudice che la star non avrebbe potuto pagare a causa della mancanza di soldi. Il tutto ha portato la Heard a fare appello al Primo Emendamento.

Secondo le ultime fonti, Amber Heard avrebbe dichiarato bancarotta il 20 luglio e avrebbe presentato ricorso al Commonwealth della Virginia il 21 luglio. A causa della mancanza di risorse, la donna di 35 anni avrebbe chiesto che la decisione fosse dichiarata nulla. Specifichiamo però che la notizia sta girando per il web in queste ore e che ancora non è arrivata nessuna conferma ufficiale.

In risposta, il team di Johnny Depps ha dichiarato: "Il verdetto parla da sé e il signor Depp crede che questo sia il momento per entrambe le parti di andare avanti con le loro vite e rimettersi in piedi. Ma se la signora Heard è determinata a continuare il tutto facendo appello al Primo Emendamento, il signor Depp presenterà un ricorso simultaneo per garantire che la Corte d'Appello consideri l'intero caso e tutte le questioni legali pertinenti".

Intanto, la Heard è stata nuovamente citata in giudizio in un nuovo processo.