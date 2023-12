Amber Heard sembra devastata nel nuovo trailer di Aquaman 2: cosa è successo a Mera?

Nell'ultimo trailer di Aquaman e il regno perduto i fan hanno notato la devastazione sul volto di Mera, il personaggio interpretato da Amber Heard nel DCEU. L'attrice è tornata a recitare nel ruolo della moglie di Arthur Curry/Aquaman, interpretato da Jason Momoa, e il suo personaggio ha attirato l'attenzione dei fan.

Dopo la frase di Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II), che in uno spezzone afferma 'Ucciderò Aquaman e distruggerò tutto ciò che gli è caro', il trailer mostra una rapida ripresa di Aquaman chinato su qualcuno che giace a terra. Subito dopo si vede Mera reagire urlando per qualcosa che è accaduto.



Sappiamo che Aquaman decide di dedicarsi completamente alla famiglia e al suo figlio appena nato. È facile pensare che Black Manta prenderà di mira proprio gli affetti di Arthur Curry. È possibile quindi che sia Thomas Curry (Temuera Morrison) o addirittura il figlio di Arthur e Mera ad essere vittima di Black Manta.



Quest'ultima opzione sembra davvero estrema per la narrazione del franchise. James Wan ha risposto alla domanda in maniera piuttosto evasiva. Quindi, potrebbe essere proprio Thomas l'obiettivo designato di Black Manta. Non resta che attendere l'uscita di Aquaman e il regno perduto, prevista il prossimo 20 dicembre. Nel cast anche Patrick Wilson, Dolph Lundgren e Nicole Kidman.



Secondo voi Aquaman 2 è un flop annunciato oppure riuscirà a conquistare il pubblico e di conseguenza il box-office?