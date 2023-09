Amber Heard: di cosa parla In the Fire, il nuovo horror dell'attrice da domani al cinema

In attesa di rivederla nei panni della supereroina Mera nuovo film DC Aquaman & The Lost Kingdom, l'attrice Amber Heard torna da questa settimana sul grande schermo in Italia col nuovo film In the fire.

Il film racconta la storia di una psichiatra americana vedova e senza figli (Amber Heard) che viene chiamata in una ricca fattoria in Colombia, a risolvere il caso di un bambino disturbato (McGovern Zaini). A contattarla era stata la madre del piccolo, preoccupata anche dalle sempre più insistenti accuse da parte del prete locale e dai contadini - terrorizzati da misteriosi eventi avversi - secondo i quali il piccolo è in realtà il diavolo. Quando la dottoressa arriva scopre che la madre del ragazzino è morta e che il padre stesso (Eduardo Noriega) ha iniziato a credere alla possibile possessione del bambino. Mentre la donna tenta una psicoanalisi del giovanissimo paziente, gli eventi nefasti si intensificano e la sua "cura" diventa una corsa contro il tempo per salvare il piccolo dalla furia dei concittadini e forse anche da sé stesso. Ma cosa succederà quando la psichiatra stessa inizierà a temere che quel che sta succedendo nella hacienda abbia davvero a che fare con qualcosa di orribile e soprannaturale?

In the Fire di Conor Allyn sarà nei cinema italiani da domani 14 settembre, distribuito da RS Productions in collaborazione con Mirari Vos.

