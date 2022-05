Amber Heard sta copiando i look di Johnny Depp? Le nuove accuse dei social all'attrice

Il processo ad Amber Heard non è esattamente un processo ordinario: al tribunale di Fairfax sta andando in scena quello che è uno degli eventi mediatici più seguiti dell'anno, con due protagonisti che certo non faticano a regalarci motivi di discussione. Non deve stupire, dunque, l'ultima accusa rivolta dai social alla star di Aquaman.

Mentre il legale di Johnny Depp parla degli abusi subiti dal suo assistito secondo la sua versione degli eventi, infatti, un numero sempre crescente di utenti social fa notare un dettaglio passato finora inosservato: la somiglianza tra gli outfit dell'ex-Jack Sparrow e quelli indossati da Amber Heard durante il processo.

Il primo giorno di processo, ad esempio, Depp indossava una cravatta Gucci con un calabrone, quasi identica a quella sfoggiata dalla sua ex-moglie due giorni dopo, il 13 aprile; sempre il primo giorno di processo, l'11 aprile, Depp indossava inoltre un abito grigio che presenta effettivamente più di una somiglianza con quello visto su Heard il giorno dopo, il 12 aprile.

La cosa non si ferma qui, con i fan pronti a puntare il dito anche sulle acconciature dei capelli delle due star: siamo di fronte, insomma, all'ennesimo, assurdo capitolo di un processo che di ordinario sembra non avere davvero nulla! Accuse social a parte, comunque, Amber Heard ha parlato delle umiliazioni subite a suo dire durante la relazione con Depp.